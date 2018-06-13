Крушение «мечты» и облегчение оппозиции: вечер в гостях у партий

Атмосфера, конечно, царила там разная, но, в целом, можно констатировать: парламентские выборы с рекордно низкой явкой завершились необычно унылыми «партийными» афтепати.

Скучающие победители

Атмосферу торжества трудно скрыть, а вот сыграть – невозможно. В штабе Партии регионов и не пытались ее изобразить. Да, прогнозируемый результат получен, концерт на Михайловской площади и его зрители – оплачены, пресс-центр заказан, журналисты приглашены. Но, не было радости на скучающем лице Александра Лавриновича, грусть и скука – в глазах Ирины Акимовой, Светланы Фабрикант и Инны Богословской, усталость читалась в голосе Сергея Тигипко и Нестора Шуфрича. На столах – пустой чай, журналисты откровенно не активны, жалуются на скуку, спрашивать ни о чем не хочется, ответы известны. Некоторое оживление вносит только ведущая Катя Осадчая и два чемпиона мира по боксу: Александр Усик и Василий Ломаченко.

Открыто радовалась и даже пританцовывала только новоиспеченная (если экзит-поллы не соврали) депутат Таисия Повалий, а еще больше – ее супруг.

Лидер партии-победительницы Николай Азаров явился на брифинг вовремя – с белым, как мел, лицом и застывшим взглядом без тени радости. Скупо отметил, что выборы прошли чисто-честно-демократично, поблагодарил избирателей, традиционно попенял на папередников и подерзил журналистам. От вопросов отказался и ушел, поддерживаемый за локоток заботливой Анной Герман.

Закрылся штаб «победителей» неожиданно рано – еще до 12 ночи. Уже сегодня к обеду политологи и прочие эксперты попытаются объяснить отсутствие победных настроений в рядах «регионалов».

Облегчение оппозиции

Хоть объединенные оппозиционеры и внушали, что эти выборы вновь «самые последние» и «самые решающие» в жизни страны – их предвыборная кампания и вовлеченность в политическую борьбу больше походила на репетицию. После объявления результатов екзит-поллов на лицах многих из них (в особенности, тех, кому досталось место во втором полтиннике избирательного списка), читалось полуудивленное облегчение: проскочили!

А в целом – радости не было и здесь: рутина, скука, заученные ответы на надоевшие вопросы – в ОО продолжают ждать Кличко и готовятся создавать свое большинство. Зачем-то установленная сцена перед шатром на Софиевской площади пустовала, оживления в штабе ОО было больше, чем у ПР, исключительно благодаря хорошему фуршету. Но атмосферы праздника тут тоже не получилось, хоть Александра Кужель, Лилия Гриневич и Николай Княжицкий ходили уставшие, но довольные.

УДАР в ударе

Пресс-центр УДАРА вечером воскресенья – единственный, где царило настоящее оживление, и где журналисты толпились с интересом в глазах. Кличко был пунктуален, сосредоточен, деловит, дружелюбен, но тверд: результат ожидаем (хотя, по слухами, в УДАРе ожидали больше 20%), о сотрудничестве с ПР и КПУ речи быть не может, а переговоры с остальными – только после официального подсчета голосов. В штабе все были воодушевлены и энергичны. Видимо, готовятся серьезно работать. Ждет ли их всех участь партийцев Сергея Тигипко – скоро станет ясно.

Крушение «мечты»

Наблюдать за чьим-либо публичным поражением и унижением – сомнительное удовольствие. Растерянная, с застывшими в глазах слезами Наталья Королевская в огромном помещении Олимпийского – немой упрек… социологам. С которыми она судится. И избирателям, на которых, возможно, ей тоже теперь стоило бы подать в суд.

В комментарии журналистам она с плохо сыгранной уверенность продолжала нарекать на арифметику: «По нашим прогнозам – мы набираем проходной бал. Сейчас мы ведем параллельный подсчет голосов и только после оглашения официальных данных сможем дать оценку произошедшему». Украинская мечтательница продолжает по привычке вторить «мы», но в пустом пресс-центре нет ни одного ее соратника – ни спортсмена, ни актера. Андрей Шевченко стыдливо ожидает ее у лифта, прячась от журналистов. Богатый шведский стол остался не тронут…

Зато теперь Наталья Юрьевна может еще раз подать в суд на Бекешкину – где обещанные 3%?!

Свободное время

Близко знакомые с ВО «Свобода» журналисты и не ожидали от них праздника в честь триумафльного прохождения в парламент. Наоборот, в скромном и пыльном офисе партии – самая обычная рабочая обстановка. Лидеров нет – они теперь желанные гости на всех телеканалах, перед немногочисленными журналистами в пресс-центре выступают штатные партийные спикеры. Сетуют на увеличение количества коммунистов парламенте, первой инициативой называют запрет коммунистической партии. Да уж, самый наболевший вопрос в стране, неотложный просто…

Головокружение от успехов

Однако, среди победителей парламентской гонки нашлись и такие товарищи, которым кажется, улучшившийся (по сравнению с предварительными расчетами социологов) результат вскружил голову. Коммунисты, прогнозируемо получившие на этих выборах вдвое больше, чем в 2007 году, загордились – не захотели пустить журналистов свой штаб. Дескать, места не хватает.

Хотя, как рассказали пребывавшие за воротами на Борисоглебской коллеги, штаб КПУ на самом деле был полупуст и… спал. А причина недружелюбности к акулам пера, как поговаривают, - разочарование: «красные» рассчитывали получить значительно больше голосов. Еще и неожиданный успех «Свободы» их удручил.

Впрочем, Симоненко списал непрогнозируемо хороший результат идеологических оппонентов на фальсификации. При этом Петр Николаевич заявил, что КПУ в новом парламенте будет самостоятельной политической силой и объединяться в коалиции ни с кем не намерена.

Анастасия Береза