Янукович поздравил украинцев с «важным шагом»

Президент Украины Виктор Янукович считает, что голосование на парламентских выборах и подсчет голосов прошли мирно и организовано.

Об этом говорится в его заявлении по поводу парламентских выборов, обнародованном на официальном сайте главы государства.

«В целом по стране голосование и подсчет голосов прошли мирно и организовано, показали всему миру ответственность и мудрость украинского народа», - отметил Президент.

В.Янукович поблагодарил всех избирателей, которые проявили активную гражданскую позицию и проголосовали на выборах в Верховную Раду за будущее государства.

«Я поздравляю народ Украины с важным шагом в развитии свободного независимого демократического государства», - отметил Президент.

«Я рад, что согласно предварительным оценкам многих украинских и международных наблюдателей, включая ОБСЕ, выборы с технической стороны прошли хорошо. У избирателей был большой выбор среди кандидатов. Процесс голосования положительно оценили наблюдатели», - отметил глава государства.

Президент отметил, что украинская сторона будет работать с международным сообществом, чтобы исправить выявленные наблюдателями проблемы и обеспечить еще большую демократичность будущих выборов.