Янукович уже проголосовал и сказал, за что

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сразу после голосования на одном из избирательных участков Оболонского района Киева.

«Я проголосовал за стабильность и экономическое развитие. За то, чтобы наши люди лучше жили», - сказал В.Янукович

На избирательный участок глава государства пришел один, без членов семьи.