Янукович уже проголосовал и сказал, за что
10:42, 28 октября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что проголосовал за стабильность и экономическое развитие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сразу после голосования на одном из избирательных участков Оболонского района Киева.
На избирательный участок глава государства пришел один
«Я проголосовал за стабильность и экономическое развитие. За то, чтобы наши люди лучше жили», - сказал В.Янукович
На избирательный участок глава государства пришел один, без членов семьи.
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