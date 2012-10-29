В заграничном избирательном округе лидирует Партия регионов

Как передает корреспондент УНИАН, по данным обработки 91,37% протоколов с заграничных избирательных участков, в заграничном округе ПР поддержали 25,6% избирателей.

На втором месте – партия «УДАР Виталия Кличко», за которую проголосовали 22,01% избирателей, на третьем месте – ВО «Свобода» (20,59%), на четвертом - ВО «Батьківщина» (20,15%).

КПУ в заграничном округе поддержали 3,62% избирателей, «Нашу Украину» - 2,13%.