Оппозиционеры считают, что протоколы выборов уже подписаны

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протеста оппозиционеры вышли с плакатами: "Нет - фальсификациям!", "Фальсификаторы будут сидеть!", "Не допустим избирательных махинаций!".

Было отмечено, что основанием обращения оппозиционеров в соответствующие органы и пикетирования ими ОГА стала информация о возможных способах и методах проведения фальсификаций в Украине в целом и в одномандатном избирательном округе № 152 (Ровно) в частности.

По словам оппозиционеров, такую информацию распространяют путем публикаций в электронных СМИ, на Интернет-форумах, блогах, а также путем обсуждения на пресс-конференциях субъектов избирательного процесса, в избирательных штабах, в общении людей, активно участвующих в избирательном процессе. Поскольку этот вопрос приобрел масштабного огласку и общественный резонанс, оппозиционные силы считают своим долгом сообщить в соответствующие органы о возможных способах и методах фальсификаций волеизъявления украинцев, в частности о тех, которые, возможно, будут направлены против единого кандидата от объединенных сил оппозиции в Ровно - свободовца Олега Осуховского.

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Как сообщили на митинге О.Осуховский и депутат Ровенского горсовета Мария Конощук (фракция «Батьківщина»), им стало известно о «заготовке чистых бланков протоколов с подписями членов комиссии и печатью». По их словам, в день голосования в такие протоколы попытаются вписать нужные данные и незаметно заменить настоящие протоколы.

По данным представителей ВО «Свобода», готовятся фальшивые бюллетени для вбрасывания в избирательные урны на тех участках, где большинство голосов будет отдано за О.Осуховского.

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Участники пикетирования обратились к председателю ОГА Василию Берташу, прокуратуре области, в управление милиции и управления СБУ, а также в ЦИК и окружным избирательным комиссиям с просьбой обеспечить законность, прозрачность и демократичность избирательного процесса и предупредить возможные фальсификации и нарушения во время голосования.