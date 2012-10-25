Янукович обещает менять глав местных администраций по итогам выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопрос, следует ли ожидать в ближайшем времени кадровых перестановок в Одесской области.

По его словам, в Одесской области идет нормальный рабочий процесс. «Вопрос не в отношении, а в принципиальной оценке тех руководителей, представителей власти, в том числе местного самоуправления, если речь идет о Костусеве (мэр Одессы Алексей Костусев - УНИАН)», - сказал В.Янукович.

«У нас совершенно разные подходы здесь к оценкам мэров городов, потому что это самоуправление, у них другой статус. Но что касается Одессы, я могу сказать, что мы постоянно обращаем внимание на те недостатки, которые были, и у нас, наверно, нет такого региона в Украине, где бы руководители работали без ошибок», - добавил В.Янукович. Он сказал, в то же время, что он на данный момент не имеет никаких намерений менять кадры в Одессе и Одесской области.

«А оценку, в том числе и в Одессе, и во всей Украине, будем давать после того, как пройдут выборы, потому что у нас главным индикатором, барометром будет голосование наших избирателей, населения городов, районов, регионов Украины. Так как они будут относиться к власти – такова и будет им (руководителям) оценка», - подчеркнул Президент.