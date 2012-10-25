Наблюдатели: подкуп избирателей не влияет на результат

Об этом сообщили УНИАН в Информационном департаменте CIS-EMO.

По их данным, миссия получила информацию о некоторых фактах непрямого подкупа избирателей в Киеве и Луганске.

В частности, представители избирательного штаба "УДАРа" обвинили самовыдвиженца по киевскому округу №219, депутата Киевского городского совета, члена фракции "Общественный актив Киева" Александра Пабата в том, что его представители предлагают в обмен на голос в поддержку кандидата 400 грн. Из этих денег 150 грн гражданам предлагают получить сразу, а еще 250 грн обещают предоставить после голосования в обмен на его документированное подтверждение.

19 октября в Луганске, отмечают наблюдатели, председателем городского комитета по защите местного самоуправления Василием Сердюковым и его сотрудниками было зафиксировано, что представители кандидата в народные депутаты по округу №104 Игоря Мартыненкова раздавали продуктовые наборы жителям квартала.

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"Мы все чаще фиксируем факты попыток непрямого подкупа избирателей в рамках нынешней предвыборной кампании", – отметил координатор CIS-EMO Дмитрий Ефимов.

Он подчеркнул, что данные факты являются нарушением выборного законодательства. В то же время он уверен, что вопрос о том, насколько раздача денег или продуктовых наборов влияет на конечный выбор граждан, остается открытым.

«Избирателю не составит труда, что называется, покормиться из рук нескольких кандидатов-конкурентов, а затем, в день голосования, сделать свой собственный выбор, что называется, не желудком, а сердцем. Таким образом, на конечный итог выборов такие нарушения практически не влияют», – сказал Д. Ефимов.

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***Миссия CIS-EMO была образована в России в 2003 году с целью наблюдения за выборами в постсоветских странах.

В 2004-м эта организация наблюдала за президентскими выборами в Украине и не увидела существенных нарушений. В ее состав входят представители России, Украины, Беларуси, Армении, Молдовы, Киргизии, Латвии, Франции, Германии, Польши. От Украины, в частности, в миссию входит депутат парламента из фракции Компартии Евгений Царьков.