Наблюдатели: за подставные избиркомы некого винить

В то же время предъявлять претензии, замечают они, можно разве что авторам закона о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель миссии Алексей Кочетков во время "круглого стола" в Киеве.

"Здесь нельзя не согласиться, что работает какая-то технология. Но, к сожалению, :здесь претензии кому должны предъявляться? Закон принимался консолидированно основными политическими силами. Надо было все-таки представителям партий, которые сейчас стали жертвами этой технологии, думать немножко о последствиях, когда этот закон совместно принимали", - сказал А.Кочетков.

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В свою очередь, представитель миссии Дмитрий Ефимов отметил, что такую технологию использует "неизвестная третья сила". "К сожалению, нет никаких доказательств, что эти люди принадлежат Партии регионов", - сказал он.

В ответ на реплику представителя ВО "Батькивщины" о том, что такие доказательства есть, Д.Ефимов сказал: "Они есть, но они очень условны". По словам наблюдателя, только следственные органы могут установить истинных нарушителей в данном случае.

Д.Ефимов также отметил, что такое явление на нынешних выборах как подкуп избирателей, нельзя считать системным нарушением, поскольку не влияет на выбор избирателя.

"Подкуп избирателей, который у нас, практически, везде, на каждом участке. Самое смешное, что он не влияет на решение самого избирателя как голосовать. Потому что если сам избиратель решил подкупиться, такое решение принял сам и, соответственно, будет голосовать так, как хочет", - отметил Д.Ефимов.

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Как сообщал УНИАН, представители партий "Свобода" и "Удар" не вошли в состав ни одной окружной избирательной комиссии.

Киевский апелляционный административный суд отклонил иск ВО "Свобода" о признании недействительным решения Центральной избирательной комиссии об образовании окружных избирательных комиссий.