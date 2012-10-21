Объединенная оппозиция требует отставки губернатора

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта змін», об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

По словам А.Яценюка, согласно отчету «Опоры», которая проводит наблюдение за выборами в Украине, Черновицкая область заняла первое место по количеству фальсификаций на выборах и по административному давлению и подкупу избирателей.

«Мы считаем, что за этим стоит персонально председатель областной государственной администрации Михаил Папиев, который находится под влиянием бизнес- и политических групп», - подчеркнул он.

Как сказал А.Яценюк, «считаю, что после отставки должно быть возбуждено уголовное дело в отношении руководителя области и в отношении тех лиц, которые давят на государственных служащих, запугивают членов комиссий, скупают голоса избирателей, давление на ОИК и УИК».

«За этим стоят непосредственно власти, и непосредственно областная власть, и правоохранительное милицейское начальство к этому причастны. Мы требуем немедленной реакции от Президента Януковича», - заявил А.Яценюк.

Он убежден, что говорить о полной демократичности избирательного процесса уже не представляется возможным: «Сейчас определение избирательного процесса лежит в плоскости - частично демократические или недемократические в целом».

По словам А.Яценюка, Объединенная оппозиция требует, чтобы Президент дал указание генеральному прокурору Украины «обеспечить хотя бы адекватность подсчета голосов в день выборов».

«Мы требуем от действующей власти, от действующего Президента и правительства по крайней мере в последнюю неделю обеспечить выполнение закона о выборах, остановить массовые нарушения, связанные со скупкой голосов и давлением на членов избирательных комиссий и на государственных служащих и обеспечить честный и прозрачный подсчет голосов в ночь выборов», - подчеркнул А.Яценюк.