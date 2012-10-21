Янукович и Путин будут говорить о газе

Украина и Россия готовят новый договор о расширении сотрудничества в газовой сфере.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к завтрашней встречи Президента Украины Виктора Януковича с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, которые есть в распоряжении УНИАН.

По сообщению, президенты двух стран планируют обсудить развитие экономических связей между странами, в частности решить некоторые аспекты так называемой "газовой темы", а также обсудить прогресс в переговорах с Азово-Керченского урегулирования, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Как сообщает РИА «Новости», в релизе пресс-службы говорится, что основное внимание на переговорах планируется уделить обсуждению состояния и перспектив развития экономических связей в таких приоритетных сферах как энергетика, транспорт, космос, мирный атом.

Так, несмотря на ряд расхождений в подходах к некоторым аспектам "газовой темы" - таких как, в частности, ценообразование и объем газа, закупаемый Украиной, - стороны продолжают вести планомерную работу над формированием правовой базы, призванной вывести взаимодействие в этом направлении на более высокий уровень. "Планируется, что Путин и Янукович подробно обсудят возможности и перспективы решения этой задачи в свете подготовки нового, полномасштабного договора о расширении сотрудничества в газовой сфере, а также выполнение договоренности между" Газпромом "и" Нафтогазом Украины "о совместном освоении структуры Палласа, расположенной на шельфе Черного моря ", - отмечается в сообщении.

"Предполагается также рассмотреть такие важные темы как прогресс в переговорах с Азово-Керченского урегулирования, вопросы расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота России на территории Украины", - отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, на встрече лидеров Украины и РФ планируется подробно рассмотреть вопросы взаимодействия в атомной энергетике. В начале октября этого года в Кировоградской области был заложен первый камень будущего завода по производству ядерного топлива по российским технологиям. "Создание этого предприятия является важным шагом на пути интеграции атомных энергопромышленных комплексов России и Украины согласно меморандуму между ГК" Росатом "и Минэнергетики Украины, подписанного 12 июля в Ялте", - отмечает пресс-служба Президента РФ.

Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком ядерного топлива на украинские атомные электростанции. В настоящее время прорабатываются вопросы совместного строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.