Сегодня из Сирии эвакуируют еще 21 украинца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Украина продолжает эвакуацию своих граждан с территории Сирии, и сегодня при содействии МИД Украины и Международной организации по миграции в международный аэропорт «Борисполь» прибудет 21 гражданин Украины как из Алеппо, так и из Дамаска», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, рейс будет выполняться не с территории Сирии, а из Бейрута (Ливан).

«Рейс будет выполняться из Бейрута, поскольку в Дамаске и Алеппо сложная ситуация безопасности. Мы прорабатывали пути эвакуации украинских граждан через территорию других государств, в данном случае через Ливан», - сказал он.

А.Дикусаров сообщил, что самолет прибудет в аэропорт «Борисполь» в 19.50.

Он также напомнил, что с начала года Украина уже эвакуировала из Сирии более 400 украинских и 40 иностранных граждан.