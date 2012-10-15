СМИ: Сирия не будет пропускать турецких паломников в Мекку
С полуночи 14 октября, за неделю до начала хаджа, воздушное пространство Сирии закрывается для турецких гражданских самолетов. Авиационный маршрут через Сирию - самый короткий из Турции к Мекке.
В сирийском МИДе пояснили, что это является "вынужденной мерой" в связи с действиями турецких властей, и выразили сожаление по поводу того, что действия Анкары "направлены на дальнейшую эскалацию напряженности в двусторонних отношениях", пишет КоммерсантЪ-Украина.
Под этим подразумевают инцидент с пассажирским лайнером А320 "Сирийских авиалиний", который истребители турецких ВВС принудили к посадке в Анкаре, заявив о перевозки на его борту российского военного оборудования.
По мнению экспертов, Дамаск выбрал удобное время для запрета турецким гражданским самолетам использовать воздушное пространство Сирии. Через неделю начинается хадж в Саудовскую Аравию, а один из самых коротких маршрутов для десятков тысяч турецких паломников пролегает как раз через Сирию. Из-за гражданской войны в этой стране наземный путь потерял актуальность еще в прошлом году. Теперь турки лишились и воздушного коридора.
Многие эксперты считают, что обмен недружескими актами неминуемо приведет Турцию и Сирию к вооруженному конфликту.