Кинах тем временем делает ”свою игру”

Создано межфракционное объединение народных депутатов Украины «Стабильность в Украине», которое не является альтернативой парламентскому большинству. Об этом сказал в интервью журналистам координатор этого объединения, член фракции «Наша Украина» Анатолий КИНАХ.

Он подчеркнул, что в это межфракционное объединение вошло 37 народных депутатов, которые представляют разные фракции в парламенте. Он отметил, что основная цель объединения – направить работу на решение социально-экономических вопросов развития Украины. По его словам, это объединение будет базироваться на сотрудничестве с Президентом Украины, с новым коалиционным правительством.

А.КИНАХ отметил, что задача межфракционного объединения – формировать «разумные правила игры для развития Украины, для конкурентоспособности экономики государства».

Он подчеркнул, что «это не политическое объединение». По его словам, межфракционное объединение «Стабильность в Украине» не несет политической нагрузки».