Яценюк: в спорных мажоритарных округах оппозиция проводит 33 социсследования

Оппозиционные силы еще не потеряли шанс согласовать кандидатов-мажоритарщиков: сейчас проводятся 33 социологических исследования в спорных округах, «для того, чтобы выяснить, кто является безоговорочным лидером на этом округе». Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк на пресс-конференции в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции, отвечая на вопрос журналиста о ходе переговоров о согласовании мажоритарных кандидатов с партией «УДАР», А.Яценюк напомнил, что еще полгода назад Объединенная оппозиция обращалась ко всем политическим силам с призывом сформировать единый список мажоритарных кандидатов. «В результате, нам удалось объединить 8 партий под флагом Объединенной оппозиции. Нам удалось договориться с девятой партией - это ВО «Свобода», относительно выдвижения на одномандатных округах единых кандидатов».

«Правда, нам не удалось договориться с другими. Но это не значит, что мы потеряли шанс. У нас есть еще время до 15 октября», - считает он.

А.Яценюк подчеркнул, что Объединенная оппозиция готова сделать все для того, чтобы не дать Партии регионов получить большинство в новой Верховной Раде.

«Мы готовы к переговорам ради будущего Украины. И не просто переговорам, а к принятию конкретного решения. У нас все готово для принятия этого решения», - подчеркнул он.

По его словам, сейчас проводятся 33 социологических исследования в округах, «которые вызывают определенные спорные моменты, для того, чтобы выяснить, кто является безоговорочным лидером на этом округе».

Как сообщал УНИАН, сейчас Объединенная оппозиция проводит переговоры с партией «УДАР Виталия Кличко» относительно возможности выдвижения согласованных кандидатов-мажоритарщиков, которые являются самыми рейтинговыми в округах от этих двух политических сил.

В СМИ появилась информация, что 10 октября может быть проведен съезд «Батькивщины» для решения этого вопроса.