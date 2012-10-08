Родным погибших охранников кажется, что на видео мужчина худее и моложе Мазурка

"Да мы читаем в газетах и следим за ситуацией с поимкой преступника. Слышали, что в пятницу министр назвал уже его имя, смотрим и видео и фото. Что я могу сказать - черты лица подозреваемого, глаза вроде его, а вот на видео нам кажется, что преступник худее и моложе, чем тот, которого сейчас ищут", - рассказала в интервью "Сегодня" Лидия, сестра погибшего Владимира Бурчака.

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"Мы хотим, чтобы быстрее его задержали и установили, он это или нет. Судить невиновного человека мы тоже не хотим", - добавила девушка.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена и принимаются меры по его задержанию.

По словам главы МВД, убийцей охранников в ТРЦ "Караван" является уроженец Львовской области 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок, который ранее работал в частных охранных структурах, имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.