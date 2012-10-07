Появились новые фото подозреваемого в расстреле охранников «Каравана»
16:12, 07 октября 2012Политика
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Министерство внутренних дел показало новые фотографии подозреваемого в убийстве трех охранников ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка.
Мазурок. Фото МВД
Новые фотографии можно увидеть на сайте УМВД в Винницкой области.
Фото МВД
Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.
Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
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