Появились новые фото подозреваемого в расстреле охранников «Каравана»

16:12, 07 октября 2012
Политика
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Министерство внутренних дел показало новые фотографии подозреваемого в убийстве трех охранников ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка.

Мазурок. Фото МВД

Новые фотографии можно увидеть на сайте УМВД в Винницкой области.

Фото МВД

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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