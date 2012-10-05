Милиция назвала фамилию стрелка из «Каравана»

Об этом сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко в эфире «5 канала».

По словам министра, это гражданин Украины Мазурок Ярослав Теодозиевич, 1974 года рождения.

«Благодаря усилиям и информации, которая поступала к нам от граждан, мы установили личность человека, совершившего это тяжкое преступление, – это гражданин Украины, уроженец Львовской области, который длительное время проживал в городе Киеве», - рассказал В.Захарченко.

Министр сообщил, что Я.Мазурок работал в частных охранных структурах, занимался спортом, имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).