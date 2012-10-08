11,5% украинцев готовы продать свои голоса, но еще не знают, за сколько (опрос)

11,5% избирателей готовы продать свои голоса на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.

Среди этих 11,5% респондентов за любую сумму готовы продать свой голос 1,5%, 5% - если сумма будет устраивать, а еще 5% - если заплатит тот кандидат или партия, за которую в любом случае собирались голосовать.

Не будут продавать свой голос на выборах 83% избирателей (в апреле 73%).

По данным опроса, однозначно осуждают продажу голосов 53%, еще 32% в целом относятся к этому негативно, но с пониманием – «всякие у людей бывают ситуации», а 10% относятся к продаже голосов положительно, как к «способу людям немного заработать».

Те, кто оказался готовым продать свой голос за деньги, в большинстве не смогли определить, за какую именно сумму.

В то же время проявилась закономерность в зависимости от возраста: чем младше респонденты, тем больше среди них готовых продать свой голос (16% среди самых молодых, в возрасте до 30 лет, и 8% среди самых старых, в возрасте более 60 лет) и тем больше они хотели бы получить за свой голос (более 500 грн - 32% среди молодых, готовых продать свой голос, и 15% среди самых старых).

Почти 10% респондентов отметили, что в их округах кандидаты раздавали продуктовые пайки и другие подарки.

40% киевлян отметили, что такие «подарки» от кандидатов имели место.

Относятся к этому положительно и готовы проголосовать за такого кандидата 5,5% населения, еще 32% относятся к этому нейтрально - помощь возьмут, но на их голосование это не повлияет, а больше половины населения - 53% - относится к подобной «помощи» негативно, расценивая это как подкуп.

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября. В 111 населенном пункте были опрошены 2 тысячи 43 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.