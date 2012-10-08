Треть избирателей знать не знает ни об одном из своих мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня на пресс-конференции данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, среди тех, кто собирается идти на выборы, в конце сентября знали всех кандидатов в округе 6%, многих - 13%, нескольких главных - 31%, только одного, за которого будут голосовать - 11%, не знают никого - 34%.

Большинство избирателей (61%) голосуют за определенную партию потому, что она им нравится, однако 23% голосуют за определенную партию для того, чтобы во власть не прошли политики противоположного политического лагеря. Больше всего таких сторонников среди ОО «Батькивщина» - 35%.

Те, кто хотел бы на этих выборах поддержать партию из «помаранчевого» лагеря, больше всего склонны отдать голос за ОО «Батькивщина» (53%), часть - за «УДАР» (14%) и ВО «Свобода» (9%). 14% не определились, какая именно партия отвечает «помаранчевому цвету».

Для тех избирателей, которые хотят поддержать партию из «бело-голубого» лагеря, за Партию регионов готовы проголосовать 77%, за КПУ - 8%, не определились - 10%.

Среди тех, кто хотел бы поддержать партию, которая не относится ни к «помаранчевым», ни к «бело-голубым», лидерство у партии «УДАР» - за нее склоны проголосовать 33%, 22% - за КПУ, 6% - за ОО «Батькивщина», 2% - за Партию регионов и еще 19% не определились.

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября этого года. В 111 населенных пунктах опрошено 2 тыс. 43 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.