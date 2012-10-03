Телеканал «1+1» готов осветить позицию Журавского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала «1+1».

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что во время подготовки материала журналисты программы «Деньги» неоднократно обращались за комментариями к В.Журавскому, но не получили никакого ответа.

В пресс-службе отмечают, что информация о недвижимости и транспортных средствах В.Журавского была взята из декларации о его доходах как кандидата в народные депутаты на сайте ЦИК. «Информация по поводу расположения квартир депутата была подана в интервью с соседями», - говорится в сообщении.

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«В программе мы пригласили господина Журавского ответить на все поставленные вопросы и предоставить свой комментарий. Как только господин Журавский найдет возможность встретиться с журналистами, мы готовы выслушать ответы и осветить их в ближайшей программе», - подчеркнули в пресс-службе «1+1».

Как сообщал УНИАН, В.Журавский обвинил программу «Деньги» телеканала «1+1» и новости «5 канала» в распространении неправдивой информации о нем.