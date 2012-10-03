Журавский жалуется комитету ВР, что стал жертвой клеветы в СМИ

Об этом говорится в письме В.Журавского председателю Комитета ВР по вопросам свободы слова Юрию Стецю.

В частности, как указывает В.Журавский, 26 сентября в программе «Деньги» в эфире телеканала «1+1» вышел материал «Тайная жизнь депутата Журавского», где утверждалось, что он имеет две роскошных квартиры, одна из которых на ул. Михайловской.

«Как отмечают журналисты, квадратные метры здесь на вес золота. Вокруг этих апартаментов ходят скандальные слухи. В частности, что автор закона о клевете постоянно водит сюда моделей и платит им деньги, что и подтверждает сосед Журавского», - привел депутат телевизионный сюжет.

Вместе с тем В.Журавский утверждает, что он не имеет квартиры на ул. Михайловской. «Поэтому ни о каких свидетельствах тамошних соседей не может быть и речи. Жилье, в котором я живу, указано в моей декларации», - отметил он.

Также В.Журавский заявляет, что «в указанном сюжете автор поставил вопрос, даже не потрудившись обратиться ко мне за ответом». При этом больше всего удивило В.Журавского, по его словам, вопрос, лечился ли он от алкоголизма.

«Я публичный человек, и вы не найдете ни одного свидетеля, который бы видел меня в состоянии алкогольного опьянения. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, не курю и практически не употребляю алкоголя. Я никогда не лечился от алкоголизма, поскольку никогда не имел алкогольной зависимости», - отметил он.

По словам В.Журавского, «подобные материалы не делают чести каналу «1+1». Такие телепередачи накануне выборов носят очевидный заказной характер и могут навредить свободному волеизъявлению наших граждан на выборах 28 октября 2012 года».

Кроме того, В.Журавский в письме к Ю.Стецю приводит и сюжет, который вышел на «5 канале»: «В Житомирской области устроили акцию против Журавского».

По словам депутата, в этом сюжете журналистка заявила, что В.Журавский «был в соседнем селе, раздавал избирателям очки, а сюда почему-то резко не приехал. Думаю, ему просто сообщили о нашем присутствии, и он испугался».

На самом же деле, как отметил депутат, он в тот день и не планировал быть в селе Приворотье Брусиловского района Житомирской области, а проводил совещание с агитаторами в своем штабе в г. Коростышеве.

«Мне досадно отмечать, что «канал честных новостей» прибегает к искажению информации. Кроме того, во время избирательной кампании такие телепередачи не делают чести «5-у каналу» и носят очевидный заказной характер с целью повлиять на результаты волеизъявления избирателей 28 октября 2012 года», - заявил В.Журавский.

Он также утверждает, что 2 октября «журналисты 5-го канала устроили на меня настоящую атаку, во время праздничных мероприятий ко Дню учителя, в Коростышевском и Черняховском районах. Журналисты раскладывали на столы учителям клеветнические материалы в отношении меня. Сами же снимали это на камеры».

«Прошу рассмотреть на заседании Комитета вышеизложенные факты», - призвал В.Журавский председателя Комитета ВР по свободе слова.

«Подобные действия наносят вред моей чести и достоинству, поэтому, руководствуясь нормами ст.277 Гражданского Кодекса Украины, я требую опровержения этой оскорбительной для меня информации. О чем сообщить письменно, в предусмотренный законодательством срок», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН. В.Журавский был инициатором проекта закона, который предусматривал введение уголовной ответственности за клевету с наказанием до трех лет заключения. Этот законопроект ВР приняла в первом чтении.

Документ вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы. 2 октября Верховная Рада отменила свое решение об одобрении этого проекта закона.