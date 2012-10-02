Адвокат: Слушание по делу Оксаны Макар в суде затягивается

«Непонятно, что происходит с заседаниями, потому что в последнее время очевидно затягивание дела, - сказал Виктор Василюк. - Все, что происходит в судебном заседании говорит о том, что судья почему-то заняла такую позицию.

Ходатайство (о проведении комплексной экспретизы, предложенной адвокатами обвиняемых – УНИАН) не рассматривалось сразу».

По теме: СМИ: Один из мучителей Макар вскрыл себе вены

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в судебном заседании адвокат Краснощека Лариса Завадская подала ходатайство о проведении комплексной экспертизы, которая объединит данные пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Сделать это, по мнению адвоката, нужно для того, чтобы выяснить, что и как горело в подвале, где обнаружили Оксану.

Как сказал В. Василюк, после подачи ходатайства судья объявила перерыв до 25 сентября.

«Сегодня, 2 октября, мы могли рассмотреть это ходатайство. Но оно будет рассмотрено почему-то только в четверг, 4 октября.

Понять, для чего это делается, я пока не могу», - сказал В. Василюк.

Мать Оксаны Макар Татьяна Суровицкая также сказала журналистам о том, что слушание длится долго.

«Мне надоела вся эта каша, - сказал Т. Суровицкая. – Я молюсь, чтобы это поскорее закончилось, потому что сегодняшнее заседание я еле выдержала, бред полнейший со стороны Краснощека».

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке Оксану нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу Оксаны Макар началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Евгению Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).