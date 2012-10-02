СМИ: Один из мучителей Макар вскрыл себе вены

Как сообщает ТСН, об этом стало известно сегодня, 2 октября, в ходе судебного заседания. В частности, адвокат А.Погосяна представил документ, который подтверждает, что его подзащитный перерезал себе вены. Однако ему была оказана медицинская помощь.

В сообщении отмечается, что ранее мать А.Погосяна заявляла, что ее сын не резал вены, а также сообщала, что ему угрожал другой обвиняемый по делу об убийстве девушки Евгений Краснощок.

Как сообщалось ранее, 18-летнюю О.Макар изнасиловали, попытались задушить и сжечь в ночь на 10 марта, она чудом выжила, но позже умерла от полученных травм. В ее смерти обвиняют трех жителей Николаева – Е.Краснощока, А.Погосяна и Максима Присяжнюка.

Сейчас по делу О.Макар продолжается суд. Подсудимым грозит пожизненное заключение.