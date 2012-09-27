Милиция возбудила 36 уголовных дел за нарушение во время избирательной кампании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко после открытия IX Международной выставки «Оружие и безопасность - 2012».

«Все вопросы, возникающие у граждан в ходе избирательного процесса, органы внутренних дел проверяют и дают четкую юридическую оценку всем действиям – либо здесь есть административное правонарушение, либо в действиях есть уголовная ответственность. Кстати, на сегодняшний день возбуждено 36 уголовных дел, как раз по тем обращениям, которые поступают в органы внутренних дел», - сказал В.Захарченко, заметив, что милиция и в дальнейшем будет благодарна всем за предоставление информации о нарушении избирательного законодательства.

«Еще раз говорю, мы гарантируем стопроцентную проверку всех обращений к нам и эта информация будет обнародована и все граждане будут иметь доступ к ней», - заверил министр.