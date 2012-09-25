В КИУ видят, что избиратели боятся официально сообщать о нарушениях

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя комитета избирателей Виталий Тесленко.

«Когда мы говорим о многих сигналах и многих нарушениях, мы забываем, что когда вопрос доходит до того, чтобы люди, конкретно, не просто сигналили, о том, что их заставляют, а чтобы написали заявление в правоохранительные органы, людей находятся буквально единицы, нужно обращаться лично. У нас работает в офисе горячая линия, туда звонят, сообщают о те или иные вещи, которые они считают, что есть нарушения во время избирательной компании. И когда ты просишь, какие-то вещи, которые могут быть интересны для правоохранительных органов Украины им сообщить, они говорят - сообщайте сами. Мы говорим, называйте фамилии, давайте напишем заявление, мы будем об этом сообщать - 99 процентов людей вообще отказываются говорить о том, что они будут фигурировать где-то в заявлениях об этих нарушениях », - заявил Тесленко.