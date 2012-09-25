В ПР говорят, что выгнали Черноморова не из-за языкового законопроекта
Народный депутат Украины Александр Черноморов (фракция Партии регионов) исключен из рядов Партии регионов.
Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя Партии регионов, заместитель председателя фракции ПР Владимир Рыбак.
По информации В.Рыбака, “крымская партийная организация исключила его из рядов Партии регионов, поскольку на округе №2 в Крыму был выдвинут от партии другой кандидат, а А.Черноморов пошел на этот округ как самовыдвиженец”. “Партия не может два человека поддерживать на округе. Партийная дисциплина должна быть”, - добавил В.Рыбак.На уточняющий вопрос, будет ли А.Черноморов исключен из фракции ПР, В.Рыбак ответил: “Да нет, это не обязательно делать”.
Он подчеркнул, что исключение А.Черноморова из партии не связано с внесением им в ВР законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», которым предлагается предоставить русскому языку статус государственного. По словам В.Рыбака, «каждый народный депутат Украины имеет право законодательной инициативы, а партия и фракция будут решать, поддерживать ли законопроект».