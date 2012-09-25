В ПР открестились от соратника, ратующего за госстатус для русского языка

Народный депутат Украины Александр Черноморов исключен из Партии регионов, а вносимый им законопроект о статусе русского языка - это самопиар.

Как сообщает сайт «Крым. Комментарии», об этом заявил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев.

«В настоящее время большинство тех, кто не попадет после выборов в пул, не проходит в парламент, начинает себя пиарить различными способами и образом, - сказал Могилев. – Сейчас десятки законопроектов о повышении зарплат, пенсий и так далее. Это все в большей мере популистские законы».

К подобным законопроектам Могилев отнес и внесенный недавно Черноморовым проект закона, которым просит сделать русский язык государственным. «Черноморов исключен из Партии регионов, какие вопросы?», - заключил Могилев.

Как сообщал УНИАН, проект закона “О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» был зарегистрирован в парламенте народным депутатом из фракции Партии регионов Александром Черноморовым.

Черноморов зарегистрировал законопроект, предусматривающий, что в Украине обеспечивается право свободного пользования русским языком как языком коренного народа Украины, языком межнационального и международного общения, а в регионах компактного проживания граждан, для которых русский язык является родным, - функционирование русского языка наравне с государственным.