ВСЮ просит ВР освободить от должности главу Верховного суда

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим представлением к ВР сегодня на своем заседании обратились члены ВСЮ. Своим решением ВСЮ рекомендует ВР освободить П.Пилипчука от должности судьи ВСУ согласно его заявлению об отставке. Поскольку председателем ВСУ может быть только судья ВСУ, то соответственно, в случае принятия решения Верховной Радой, П.Пилипчук будет освобожден и от должности председателя ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября стало известно, что председатель Верховного Суда Украины П.Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.