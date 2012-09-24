ПР хочет забрать у судей право самим избирать главу Верховного суда

Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 39 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» зарегистрирован в парламенте народным депутатом из фракции Партии регионов Олегом Царевым.

Законопроектом предлагается приоритетное право избрания на должность председателя Верховного Суда Украины предоставить лицу, работавшему в должности председателя Высшего специализированного суда Украины не меньше одного года или в должности секретаря судебной палаты Верховного Суда Украины не меньше шести месяцев.

В пояснительной записке автор законопроекта указал, что в соответствии со статьей 38 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Верховный Суд Украины является высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции. На председателя Верховного Суда Украины возложены важные функций, от эффективного выполнения которых зависит уровень организации работы Верховного Суда Украины, его аппарата и Пленума Верховного Суда Украины.

“Изложенное обусловливает необходимость установления квалификационных требований, которые предоставляют во время избрания председателя Верховного Суда Украины преимущество лицу, владеющему определенным опытом, что, в свою очередь, должно обеспечить эффективность работы руководителя высшего судебного органа. Безусловным преимуществом является наличие соответствующего опыта в выполненит организационно-распорядительных функций в судебной системе на должностях самого высокого уровня. Такими должностями являются должность председателя Высшего специализированного суда Украины и должность заместителя председателя Верховного Суда Украины - секретаря судебной палаты Верховного Суда Украины”, - указывает О.Царев.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября стало известно, что председатель Верховного Суда Украины Петр Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста. Заявление будет рассмотрено на заседании Высшего совета юстиции 25 сентября в 14.00.

При этом Высший специализированный суд в настоящее время возглавляет Леонид Фесенко, который в случае принятия этого законопроекта может возглавить Верховный Суд Украины. Л.Фесенко был назначен на эту должность в октябре 2010 года Высшим советом юстиции. До того он был народным депутатом от Партии регионов.