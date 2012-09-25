Власенко говорит, что Тимошенко хочет в ЕС, а регионалы «придумывают бред»

Об этом УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, комментируя заявление в эфире канала ICTV депутата от Партии регионов Леонида Кожары о том, что Ю.Тимошенко выступила с заявлением о непредоставлении Украине перспективы евроинтеграции.

«Юлия Владимировна является пылким приверженцем европейской интеграции Украины», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что депутаты, которые комментируют обращение экс-премьера к парламентам и лидерам демократических стран ошибочно «путают Украину и действующий режим».

«Когда им говорить нечего, они выдумывают какой-то бред. Они очень часто путают Украину и действующий режим – это разные вещи. Украинский народ, я в этом убежден, обязан быть в европейской семье, но, к сожалению, действующая власть, действующий режим и лично гражданин Янукович Виктор Федорович делают все, чтобы Украина туда не попала», - сказал С.Власенко.

По его словам, Ю.Тимошенко всегда принципиально поддерживала направление европейской интеграции Украины.

«Юлия Владимировна была тем человеком, который инициировал программу европейского партнерства для Украины. Юлия Владимировна за оба раза своего премьерства своим жестким приоритетом ставила евроинтеграцию Украины, и делала все, чтобы эта европейская интеграция состоялась. И не вина Юлии Владимировны в том, что действующая власть в течение последних двух с половиной лет уничтожила полностью все достижения Украины на этом пути», - отметил он.

С.Власенко также отметил, что обращение, о котором говорил Л.Кожара, опубликовано и есть в открытом доступе в газете «Зеркало недели».

Он подчеркнул, что никаких дополнительных обращений к лидерам демократических стран Ю.Тимошенко не писала. «Обращение Юлии Владимировны опубликовано полностью в газете «Зеркало недели». Каждый гражданин его может прочитать. Рассказки о каких-то дополнительных заявлениях – это какой-то бред очень больных людей», - подчеркнул С.Власенко.