Тимошенко призвала «ломать хребет диктатуре в Украине» до выборов

Заключенная экс-премьер-министр Юлия Тимошенко призвала демократические страны не ожидать от украинских властей проведения честных парламентских выборов.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в ее обращении к парламентам и лидерам демократических стран, международным организациям, которые работают для укрепления свободы, и ко всем украинцам мира. Документ дочь экс-премьера Евгения Тимошенко огласила сегодня в Риме на встрече лидеров Международной организации демократов-центристов (CDI) .

"Я прошу демократический мир поддержать позицию тех политиков, которые призывают мир не обманывать себя, не ожидать от украинских властей честного проведения парламентских выборов. Эти выборы сфальсифицированы еще до своего начала", - подчеркнула Ю.Тимошенко в своем обращении.

Ю.Тимошенко убеждена, что "нужно немедленно, до выборов ломать позвоночник диктатуре в Украине, пока сфальсифицированные выборы не дали ей безграничного контроля".

"Завтра, после парламентских выборов, будет поздно! Еще раз повторяю: будет поздно!", - убеждена экс-премьер.

Среди участников встречи присутствовали восемь премьер-министров, в частности Испании - Мариано Рахой, Ирландии - Энда Кенни, Греции - Антонис Самарас и спикер Итальянского парламента Джанфранко Фини, которые выразили свою поддержку и солидарность с Ю.Тимошенко.

Международная организация демократов центристов (CDI), которая была создана в 1961 году, является влиятельным мировым международным объединением, в ряды которого входят ведущие демократические центристские партии мира.