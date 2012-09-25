Японские и тайваньские корабли обменялись выстрелами из водометов

Об этом сообщает РИА Новости.

Находящиеся в регионе суда японской береговой охраны оповестили суда из Тайваня об их нелегальном нахождении в данном районе.

С целью остановить продвижение тайваньских судов в японских территориальных водах сотрудники береговой службы использовали водометы, направляя струи воды рядом с рыбацкими судами. В ответ на это тайваньские рыбаки также начали использовать водометы против японских патрульных кораблей.

Спустя несколько часов, по информации представителей японской береговой службы, все рыболовецкие суда из Тайваня, а также сопровождающие их восемь тайваньских патрульных кораблей изменили свой курс незадолго до полудня по местному времени.

Вскоре все корабли покинули территориальные воды Японии.