Японские и тайваньские корабли обменялись выстрелами из водометов
40 тайваньских рыболовецких судов в сопровождении восьми патрульных кораблей сегодня пересекли водную границу Японии и направились в сторону спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).
Об этом сообщает РИА Новости.
Находящиеся в регионе суда японской береговой охраны оповестили суда из Тайваня об их нелегальном нахождении в данном районе.
С целью остановить продвижение тайваньских судов в японских территориальных водах сотрудники береговой службы использовали водометы, направляя струи воды рядом с рыбацкими судами. В ответ на это тайваньские рыбаки также начали использовать водометы против японских патрульных кораблей.
Спустя несколько часов, по информации представителей японской береговой службы, все рыболовецкие суда из Тайваня, а также сопровождающие их восемь тайваньских патрульных кораблей изменили свой курс незадолго до полудня по местному времени.
Вскоре все корабли покинули территориальные воды Японии.