СМИ: Банковая хочет вывести Лавриновича из Высшего совета юстиции

По информации издания “Коммерсант-Украина” (№148 от 25 сентября), проект изменений в ст. 131 Конституции, которая посвящена Высшему совету юстиции, направят в Конституционную ассамблею, а также на экспертизу в Совет Европы.

Речь идет о новом порядке формирования совета, состоящего из 20 членов. Сейчас по должности в его состав входят председатель Верховного суда, министр юстиции и генеральный прокурор. По три человека в ВСЮ назначают Верховная Рада, Президент Украины, съезды судей, адвокатов и представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений. Еще двух членов избирает Всеукраинская конференция представителей прокуратуры.

Проектом предполагается, что большинство в ВСЮ - 14 из 20 человек - будет представлять судейский корпус. В частности, 11 членов будут избираться съездом судей, еще три - главы Верховного и Конституционного судов, а также глава Совета судей - будут входить в состав ВСЮ по должности. Кроме того, в совете будет присутствовать лишь один представитель органов прокуратуры - генеральный прокурор.

Документ также предусматривает введение в ВСЮ Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. При этом из его состава будет выведен министр юстиции. Еще по два члена совета будут назначать съезд представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений и съезд адвокатов.