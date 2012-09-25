СМИ: На столичных автостанциях орудуют рэкетиры

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Еще полгода назад на автостанции "Южная" крепкие мужчины начали предлагать водителям в обмен на деньги отсутствие проблем. Тариф - 40 гривен с рейса. Несогласных бьют ногами или по кошельку: парни организуют нелегальные рейсы, чтобы перехватить пассажиров у нежелающих платить.

"Перехватчики" заманивают людей возле автостанции и отправляют в противоположную сторону к своим микроавтобусам. Да и пассажиры не против. Они предпочитают пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, чтобы сэкономить время.

А на перевозчика Сергея Семчука повлияли иначе. На него напали двое парней и сильно избили без объяснений, не взяв ни денег, ни документов. Водитель утверждает, что знает заказчиков - люди, которые "крышуют" нелегалов. "Угрожали, потому что я вступил в дискуссию с нелегальными перевозчиками, попросил их не заниматься нелегальными погрузками под мое время", - рассказал Семчук. Тем временем борьба за пассажира переходит в раздел криминальной хроники.

Напомним, на прошлой неделе на стоянке подстрелили вице-президента ассоциации автоперевозчиков Владимира Вакуленко.

