В Киеве обстреляли вице-президента ассоциации автоперевозчиков
14:10, 19 сентября 2012Общество
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Утром 19 сентября в Киеве на стоянке возле своего автомобиля был обстрелян вице-президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Владимир Вакуленко.
Владимир Вакуленко получил ранение в ногу
Как сообщили УНИАН в ВААП, преступники совершили три выстрела из огнестрельного оружия, в результате которых В.Вакуленко получил ранения в ноги.
В.Вакуленко был доставлен в больницу и прооперирован.
Вице-президент ВААП связывает нападение с общественной деятельностью, в частности, с борьбой с нелегальными перевозчиками.
По информации ВААП, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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