В Киеве обстреляли вице-президента ассоциации автоперевозчиков

Как сообщили УНИАН в ВААП, преступники совершили три выстрела из огнестрельного оружия, в результате которых В.Вакуленко получил ранения в ноги.

В.Вакуленко был доставлен в больницу и прооперирован.

Вице-президент ВААП связывает нападение с общественной деятельностью, в частности, с борьбой с нелегальными перевозчиками.

По информации ВААП, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».