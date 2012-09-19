В Киеве обстреляли вице-президента ассоциации автоперевозчиков

14:10, 19 сентября 2012
Общество
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Утром 19 сентября в Киеве на стоянке возле своего автомобиля был обстрелян вице-президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Владимир Вакуленко.

Владимир Вакуленко получил ранение в ногу

Как сообщили УНИАН в ВААП, преступники совершили три выстрела из огнестрельного оружия, в результате которых В.Вакуленко получил ранения в ноги.

В.Вакуленко был доставлен в больницу и прооперирован.

Вице-президент ВААП связывает нападение с общественной деятельностью, в частности, с борьбой с нелегальными перевозчиками.

По информации ВААП, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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