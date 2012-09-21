Донецк предоставил русскому статус регионального

09:50, 21 сентября 2012
Политика
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Сегодня, 21 сентября, сессия Донецкого городского совета приняла решение о предоставлении русскому языку статус регионального.

Язык получил статус регионального в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 62 депутата горсовета, присутствовавшие в зале.

Согласно решению сессии, горсовет обязан проинформировать территориальную общину г. Донецка о том, что в соответствии с Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на основании данных Всеукраинской переписи населения 2001 года о языковом составе населения, русский язык является региональным языком в городе Донецке.

Также, в соответствии с решением сессии, управление образования и управление культуры и туризма Донецкого горсовета должны внести на рассмотрение горсовета проект Программы развития регионального русского языка, русской культуры в г. Донецке на 2013-2017 годы.

Финансовому управлению горсовета поручено при формировании бюджета на 2013 год рассмотреть возможность финансирования мероприятий, связанных с выполнением норм Закона.

Также сегодня у здания горсовета проходит митинг в поддержку русского языка.

Около 500 участников митинга держат в руках символику и флаги Партии регионов, а также транспаранты, на которых написано: «Партия регионов держит слово!» и «Мы хотим говорить на родном языке!».

На митинге выступил секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, который заявил, что «последние 5 лет проходила украинизация Донбасса», насаждалась практика, когда гражданин в суде должен был писать заявление на языке, «который не изучался».

Как сообщал УНИАН, 16 августа внеочередная сессия Донецкого облсовета предоставила русскому языку статус регионального.

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