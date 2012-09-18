Президент Украины Виктор Янукович рассказал, как обыгрывает политиков и делает из них «отбивные».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства рассказал во время встречи с активом Одесской области.

Президент в очередной раз высказался о необходимости сохранения стабильности в стране и о популистах, которые мешают продвижению Украины вперед.

«Пойдем мы по пути популизма и политиканства, значит мы, как минимум, остановимся (в развитии – УНИАН) и такие примеры у нас были»,- сказал В.Янукович.

По его словам, двадцать лет наша страна была втянута политиками в этот процесс – политиканства и популизма, и на этом, по мнению Президента, выросли целые поколения политиков – «трепачей-популистов».

«И даже тех, которые восхищаются сами собой или говорят, что они политики высокого национального уровня. Да. А на самом деле – как это называется – провинциалы. Мы тут легко их обыгрываем. Раз, два - попадают в Киев, и мы тут из них делаем отбивную», - сказал В.Янукович.

При этом он спросил у присутствующих в зале: «Так или нет?».

Отвечая на реплику – «И одесситов тоже?», В.Янукович сказал, что из одесситов не так легко сделать отбивную. Президент сказал, что Одесса всегда была законодательницей мод, а одесситы всегда были «барометром экономики».