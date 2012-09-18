Высший свет Западной Европы под Киевом будет штурмовать крепость и демонстрировать средневековую моду

21-23 сентября в «Парке Киевская Русь» состоится мега-фестиваль «Гости Древнего Киева XV века». Более 500 участников клубов исторической реконструкции примут участие в воссоздании атмосферы XV века. На фестиваль приедут участники из Украины, России, Белоруссии, Латвии, стран Западной Европы.

Рыцари продемонстрируют высокое воинское мастерство в строевой подготовке, в дневных и ночных боях, пеших и конных поединках, возьмут штурмом крепость, задействовав осадную технику.

Посетителей ждет выступление ансамбля старинной музыки «кантики-Гальярдо», средневековые танцы и мастер-классы из них, которые проведет студия старинного танца «Джойссанс», а также трюки в исполнении лучших каскадеров Украины. В рамках фестиваля состоятся выставка шлемов и щитов, фотовыставка на тему реконструкции XV века и конкурс костюмов, в котором будет представлена военная и гражданская средневековая мода.

Во время фестиваля посетители Парка получат уникальную возможность наблюдать за жизнью настоящего средневекового лагеря. Также будет работать ярмарка мастеров, которые устроят мастер-классы по разным ремеслам и перформансы для гостей праздника.

В вечерней программе - ночные битвы, огненное шоу и праздничный фейерверк.

Мероприятие проходит при поддержке Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ и Киевской областной государственной администрации.

«Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Из Киева будут курсировать маршрутные автобусы от станции м. Выдубичи каждые 30 минут.

Для журналистов в субботу, 22 сентября будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парка Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/