СМИ: ВР сегодня закроет свои пленарные заседания на неопределенный период

Об этом пишет «Тиждень.ua» со ссылкой на свои источники в Партии регионов.

В частности, по данным источников, вскоре после начала заседания во вторник, 18 сентября, депутаты от большинства предложат провести пленарное заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, после чего заседание будет закрыто до следующей пленарной недели.

В то же время, по графику ВР, пока расписаны только пленарные заседания на 18-21 сентября. Поэтому дата начала заседаний парламента после 21 сентября пока неизвестна.

Как утверждают источники, этот вопрос уже согласован со спикером ВР Владимиром Литвином.

Источники предполагают, что пленарное заседание во вторник, 18 сентября, завершится не позднее 21 часа вечера, поскольку в 21.45 начинается футбольный матч с участием команды «Динамо» (Киев).

Среди вопросов повестки дня – скандальные законопроекты о мирных собраниях и о ликвидации Национальной комиссии по вопросам морали, которые уже неоднократно снимались с рассмотрения и переносились парламентом.

Издание напоминает, что с начала открытия новой сессии ВР провела всего два пленарных заседания - 4 сентября и 6 сентября.

Накануне на Согласительном совете было предложено до выборов собираться один раз в неделю, а остальные дни работать в комитетах.