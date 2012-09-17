В ПР «не знают», кто повесил их билборды с обещанием второго государственного языка

"Я не знаю, кто там повесил этот лозунг. Поэтому ничего говорить не буду", - сказал В.Рыбак в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, почему подобные лозунги появились только в Крыму.

При этом он не против, чтобы в местах компактного проживания крымских татар в Крыму региональным языком стал крымскотатарский. "Если крымских татар больше 10 процентов и они компактно проживают, я не исключаю такой возможности", - сказал В.Рыбак.

Он также вспомнил, что первый на Донбассе в День Независимости начал выступать на украинском языке. "Не всем это понравилось, люди начали шуметь... Сейчас уже на Донбассе спокойно воспринимают украинский язык. Много есть украинских школ, украинских классов", - сказал один из лидеров регионалов.