В ПР «не знают», кто повесил их билборды с обещанием второго государственного языка
Первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак не знает, кто повесил в Крыму биллборды ПР с лозунгом "Русский язык - от регионального до второго государственного".
"Я не знаю, кто там повесил этот лозунг. Поэтому ничего говорить не буду", - сказал В.Рыбак в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, почему подобные лозунги появились только в Крыму.
При этом он не против, чтобы в местах компактного проживания крымских татар в Крыму региональным языком стал крымскотатарский. "Если крымских татар больше 10 процентов и они компактно проживают, я не исключаю такой возможности", - сказал В.Рыбак.
Он также вспомнил, что первый на Донбассе в День Независимости начал выступать на украинском языке. "Не всем это понравилось, люди начали шуметь... Сейчас уже на Донбассе спокойно воспринимают украинский язык. Много есть украинских школ, украинских классов", - сказал один из лидеров регионалов.