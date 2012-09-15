Грищенко спросил у европейских политиков: Кто еще хочет в тюрьму?

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что он не смог провести недавно свидание с Юлией Тимошенко, которая отбывает наказание в колонии в Харькове, поскольку этому противился МИД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.Бильдт заявил сегодня в Ялте на 9-ом форуме «Ялтинской европейской стратегии» во время дискуссии, касающейся дела Ю.Тимошенко.

По словам шведского министра, Ю.Тимошенко на свидания выделено 4 часа в месяц.

Однако после просьбы организовать встречу с экс-премьером с соблюдением всех формальностей, ему в этом было отказано.

«Нам сказали, что МИД не разрешил», - заявил К.Бильдт.

В ответ руководитель внешнеполитического ведомства Украины Константин Грищенко заявил, что если у шведского министра будет желание посетить Харьков, увидеть, как работают те или иные институции, то украинский МИД подготовит для него «замечательный протокол».

При этом К.Грищенко подчеркнул, что МИД не управляет тюремной системой Украины.

Дискуссия по поводу дела Ю.Тимошенко вызвала оживление в зале среди европейских политиков, и К.Грищенко спросил у присутствующих: «Кто еще хочет в тюрьму?»

«Давайте соберем целую группу», - сказал глава украинского МИДа, добавив при этом, что все законы нужно соблюдать.