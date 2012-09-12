Тюремщики не пустили к Тимошенко посла, министра и экс-Президента Европарламента

Руководство Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС) отказало во встрече с осужденной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко министру иностранных дел Швеции Карлу Бильду, послу Швеции в Украине Стефану Гуллгрену и бывшему Президенту Европейского парламента Ежи Бузеку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

В сообщении отмечается, что руководство пенитенциарной службы проинформировало Министерство иностранных дел Украины о результатах рассмотрения запросов иностранных должностных лиц по организации свиданий с Ю.Тимошенко.

Также пресс-служба ГПтС отметила, что во время пребывания в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» (г. Харьков) Ю.Тимошенко неоднократно имела встречи с представителями Европейского парламента, дипломатических миссий, международных институтов и политическими деятелями.

“В частности, с 9 мая по 12 сентября т.г. она провела около 60 встреч с посторонними лицами, в том числе с представителями международного сообщества”, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ГПтС отмечают, что, “в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники «Шарите», такое значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации осужденной, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч с пациенткой на время ее пребывания в стационарном заведении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе”.

“Врачи также рекомендовали Ю.Тимошенко 8 недель покоя, начиная с 30 июля”, - напомнили в ГПтС.

“Учитывая вышеизложенное, предоставление разрешений на встречу министра иностранных дел Швеции господина К.Бильда, посла Швеции в Украине господина С.Гуллгрена и бывшего Президента Европейского Парламента господина Е.Бузека с осужденной не представляется возможным”, - подчеркнули в пенитенциарной службе.

В ГПтС утверждают, что “свидание со своими защитниками осужденная Ю.Тимошенко, в соответствии с требованиями действующего законодательства, проводит без каких-либо ограничений”.