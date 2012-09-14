Фюле: Европа не навязывает Украине свое партнерство

Вместе с тем, Украина заявляла о желании сотрудничать, поэтому ей следует выполнять ряд условий, выдвинутых ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.Фюле заявил журналистам сегодня, 14 сентября, в Ялте, где проходит 9-й Форум «Ялтинской Европейской стратегии» (YES).

«Мы ничего не навязываем, решение о стратегическом и политическом курсе, решение о том, насколько Украина хочет быть не только партнером, а самым близким партнером Евросоюза, а, может, в будущем, даже членом ЕС. Это не принимается в Брюсселе, это решение не принимается даже в офисе какого-то чиновника или политика в Киеве. Это решение, которое отражает консенсус в стране. И раз такое решение принято, логично сказать, что в интересах власти, людей, которые такое решение сделали, выполнять шаг за шагом программы», - сказал комиссар ЕС.

По словам Ш.Фюле, задача Европы заключается в том, чтобы помогать отвечать Украине на вопросы, которые она сама задает ЕС.

«Когда нас спрашивают, что нужно делать, мы приходим и помогаем», - сказал еврокомиссар.

Ш.Фюле заявил также о важности проведения парламентских выборов в Украине этой осенью согласно со всеми международными стандартами.

При этом он подчеркнул, что Европе важна ситуация в Украине, которая сложится после выборов.

По словам Ш.Фюле, ЕС хотелось бы иметь такое правительство в Украине, которое будет уделять достаточно внимания отношениям этой страны и Евросоюза.