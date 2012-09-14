Янукович: Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз и ЕЭП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече (YES).

В.Янукович напомнил, что Украина подписала Соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Он подчеркнул, что Украина внимательно анализирует опыт создания и функционирования таких интеграционных объединений, как Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и Единое экономическое пространство.

«Сегодня Украина выстраивает модель сотрудничества с Таможенным союзом, изучает пути сотрудничества и приемлемые пути интеграции», - сказал Президент. Он отметил, что особое внимание уделяется вопросам трансформации этих объединений в Евразийский экономический союз, при котором Украина имеет статус наблюдателя.