Тимошенко снова ограничат количество посещений

В Государственной пенитенциарной службе Украины заверяют, что полностью обеспечивают право на защиту и на получение квалифицированных медицинских услуг экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

В частности, говорится в сообщении, сегодня Ю.Тимошенко провела два свидания со своим защитником Сергеем Власенко - с 12.00 до 13.00, а также с 14.00 до 15.30.

В 15.30 Ю.Тимошенко начала свидание с защитником Андреем Кожемякиным.

В ГПтС напомнили, что Ю.Тимошенко проходит курс реабилитации в ЦКБ «Укрзалізниці», где находится с 9 мая (18 недель).

В то же время в пенитенциарной службе заметили, что немецкими и украинскими врачами Ю.Тимошенко было рекомендовано максимально ограничить количество посещений на время пребывания в стационарном учреждении и сосредоточиться непосредственно на ее реабилитационном процессе.

Во исполнение рекомендаций немецких врачей и с целью обеспечения достижения максимально позитивного эффекта реабилитации осужденной руководством ГПтСУ совместно с врачами было принято решение об ограничении посещения Ю.Тимошенко другими лицами.