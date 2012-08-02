Тимошенко ограничат количество посещений

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Государственной пенитенциарной службы Украины и администрации харьковской больницы размещено на сайте ГПтСУ.

В пенитенциарной службе отмечают, что согласно законодательства и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, осужденные имеют право на ежемесячное краткосрочное (длительностью до четырех часов) и один раз в три месяца длительное свидание (до трех суток).

В то же время в ведомстве обратили внимание на рекомендации украинских и немецких врачей, которые советовали максимально ограничить количество посещений на время пребывания осужденного в стационарном учреждении и сосредоточиться непосредственно на ее реабилитационном процессе.

«С целью устранения негативного влияния встреч на процесс реабилитации осужденного, которые проводились на несистемной основе, органы Государственной пенитенциарной службы Украины в дальнейшем намерены неукоснительно соблюдать нормы украинского законодательства относительно количества свиданий упомянутой осужденной с защитниками, ее родственниками, народными депутатами, представителями иностранных государств и международных организаций , а также другими лицами », - говорится в сообщении ГПтСУ.

Свидание с адвокатом или другим специалистом в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, может предоставляться по письменному заявлению осужденных, их близких родственников, общественных организаций, - отметили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области, обеспечивая право осужденной Ю.Тимошенко на получение медицинской помощи, и в дальнейшем будет предоставляться беспрепятственный доступ к ней медиков», - отметили в пенитенциарной службе.

В ГПтСУ подчеркнули, что за время пребывания в Киевском следственном изоляторе, Качановской исправительной колонии и Центральной клинической больнице «Укрзализныци» Харькова осужденная Ю.Тимошенко в период с 5 августа 2011 года по 31 июля 2012 провела более 340 встреч с защитниками, родственниками, другими лицами, представителями иностранных государств и международных организаций общей продолжительностью более 780 часов.