Милиция говорит, что под Украинским домом не громили голодающих, а «убирали мусор»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня утром на место акции прибыли представители коммунальных служб, чтобы убрать мусор.

Участники акции, в свою очередь, вызвали милицию, считая, что против них совершаются какие-то противоправные действия, отметили в ОСО.

По информации пресс-службы Украинской народной партии, сегодня в 6.00 возле Украинского дома появились неизвестные люди в жилетах коммунальщиков и без предъявления документов совершили погром в лагере голодающих.

Пикетчикам – голодающие и информационный пост киевской организации УНП - удалось отстоять часть имущества, остальное было вывезено в неизвестном направлении. Защищаясь от нападения, два человека получили телесные повреждения.

Во время событий работники милиции отсутствовали, а приехали позже, около 7.00, составили акты и приняли заявления от пострадавших.

Как сообщили в столичной УНП, «за несколько часов до нападения, в 2 часа ночи, возле пикета в районе Украинского дома появились двое мужчин, один из которых предъявил документ помощника председателя Подольской райгосадминистрации Киева и, угрожая, потребовал от пикетчиков «убираться прочь». При этом они срывали флаги, переворачивали зонтики, информационные стенды. Работники милиции отсутствовали. Однако пикетчикам удалось защититься самостоятельно».