Луценко не хочет дарить власти удовольствие говорить с ним заочно

Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

На вопрос, намерен ли он принимать участие в судебных заседаниях по апелляции или по крайней мере просить об этом, Ю.Луценко ответил: «Да, я за своей подписью направил апелляционную жалобу еще 21 августа и намерен принимать участие в судебных заседаниях. Несмотря на скептическое отношение к продажной и запуганной украинской Фемиде, я не собираюсь дарить власти удовольствие заочного общения с Луценко в режиме видеоконференции».

Ответ на вопрос «Украинской правды» он надиктовал своей жене Ирине, которая была у него на свидании в Менской колонии.

До этого охрана колонии сказала, что телефон, по которому обычно общаются заключенные с посетителями, не работает, потому что нет света. Поэтому Ю.Луценко приходилось кричать через стекло в переговорной комнате колонии, а жена записывала его ответ на бумаге. В это же время здесь параллельно проходило еще несколько свиданий.

Также по правилам колонии Ю.Луценко не имеет права передавать рукописи, а ему нельзя передавать какие-либо распечатанные тексты, в том числе статьи и новости из сайтов.