Киевским первоклассникам вручили национальные флаги

От имени оппозиционного депутата Александра Третьякова первоклассникам Святошинского и Оболонского районов столицы в День знаний вручили азбуки и украинские флаги.

Перед началом традиционной праздничной линейки книги и флаги получили около двух тысяч детей из школ, входящих в 218-й округ, где баллотируется Третьяков.

"Именно первого сентября для каждого из вас начинается дорога в будущее. Желаю всем провести учебный год интересно и плодотворно, найти добрых и надежных друзей, достичь поставленных целей", говорится в поздравительном обращении оппозиционного депутата.

Также Третьяков призвал школьников учить и беречь родной язык. "Гордитесь тем, что вы принадлежите к великому украинскому народу", - отметил он, поздравляя учеников.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется по столичном мажоритарному округу № 218, который объединяет части Святошинского и Оболонского районов.