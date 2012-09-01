Литвин: экономическая ситуация в стране, наконец-то, стабильная

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

По его словам, «бюджет на 2013 год будет принят где-то в ноябре этого года, как того требует Бюджетный кодекс, и там будет увеличено финансирование регионов, в том числе Житомирской области».

В.Литвин добавил, что в госбюджете в следующем году будут определены ключевые проблемы, за которые «надо браться, в частности, увеличат финансирование образования, здравоохранения».

Говоря, в частности, о Житомирской области, он отметил, что за последние два года область получила существенное финансирование из госбюджета, достаточно много сделано в плане решения социальных вопросов.

«В то же время я общаюсь с людьми. Достаточно много сделано - открыты ФАПы, детские сады, но в некоторых населенных пунктах не работает ни одно предприятие. Если мы и в дальнейшем будем делать ставку на налоги, повышение сборов, то будем высасывать, образно говоря, последние соки из страны. Поэтому задача сегодня стоит таким образом, чтобы в каждом населенном пункте было создано хотя бы одно предприятие», - отметил В.Литвин.

Он также выразил убеждение, что оснований для волнений из-за дефицита бюджета в Украине нет.

По его словам, «экономическая ситуация в стране, наконец-то, стабильная, предполагаемая и отвечает тем прогнозам, которые проработаны Минэкономики и правительством».

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«Причин для обеспокоенности нет. Дефицит бюджета укладывается в те плановые показатели, которые предусмотрены. Я не вижу здесь проблемы», - сказал В.Литвин.